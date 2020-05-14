Нефть дорожает на бирже после снижения в среду

Стоимость сорта Brent приближается к $30 за баррель. Инвесторы ожидают сокращения запасов топлива в США, — поясняют участники рынка. В то же время рост сдерживается опасениями, что возможная вторая волна коронавируса приведет к новому сокращению спроса.