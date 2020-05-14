Столкновения полиции с демонстрантами произошли в Черногории

Жители городов Никшич и Плевля вышли на акции протеста после задержания епископа Сербской православной церкви Иоанникия и семи священников. Демонстранты забрасывали полицию камнями. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие, — пишет местный сайт «Вести».

Прихожане Сербской православной церкви еще до эпидемии коронавируса проводили в Черногории акции протеста после принятия закона о свободе вероисповедания. Местные власти добиваются автокефалии для Черногорской церкви. Закон предусматривает изъятие собственности у Сербской православной церкви.