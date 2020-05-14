Moody’s: Продажи автомобилей в мире в этом году могут упасть на 20%

Это прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody’s. По оценкам специалистов, сильнее всего спад будет ощущаться в Европе. Здесь он составит почти 30%. Чуть лучше ситуация выглядит в Китае — здесь продажи снизятся на 10%.

В Москве владельцы автосалонов просят мэра Сергея Собянина разрешить им возобновить работу. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев сказал «Эху Москвы», что для этого есть все необходимые условия и возможности.

По словам Мосеева, за время действия ограничений автомобильные дилеры по всей России потеряли около 200 миллиардов рублей.