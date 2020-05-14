Введение единоразовых пособий для семей с детьми вызвало волну регистрации фальшивых сайтов в интернете

Как пишет газета «Коммерсантъ», мошенники имитируют на своих ресурсах сайт «Госуслуг». После того, как Владимир Путин объявил о выплатах в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, в работе официального сайта «Госуслуг» произходили серьезные сбои из-за большого количества обратившихся за пособием.

Как подтвердили в Минкомсвязи, нагрузка оказалась рекордной для портала за все время существования. Не удивительно, что в интеренете стали появляться фейковые сайты на эту тематику.

Компании в сфере кибербезопасности сообщили «Коммерсанту», что новые домены со словами «госуслуги» и «пособие» фиксируют логин и пароль пользователя. После чего со своей страницы сообщают о несуществующих штрафах. Оплата которых и попадает в руки мошенников. Или же выпытывают у потенциальных заявителей данные банковских карт.

Специалисты предупреждают, что вводить адрес сайта «Госуслуг» стоит вручную в строке браузера и не переходить на портал по ссылкам из писем или электронных сообщений.