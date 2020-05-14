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09:07, 14 мая 2020

Китай намерен преследовать политиков США, которые, по мнению Пекина, развернули против них кампанию из-за коронавируса

«Китай больше не может быть символическим наблюдателем, он должен ответить ударами», — приводит местная газета Global Times слова одного из чиновников. Пекин обсуждает, кого из американских влиятельных лиц и компаний привлечёт к ответственности за их действия.

В числе политиков, как пишет газета со ссылкой на источники, сенатор от Республиканской партии Джош Холи, инициатор законопроекта, который даёт право американцам подавать частные иск против Китая из-за пандемии.

Напомним, США обвиняют Китай в распространении коронавируса по всему миру. Штаты лидируют по числу заражённых — их почти 1,4 миллиона человек. Газета также упоминает сенатора-республиканца Тома Коттона, автора документа с требованием привлечь Компартию Китая к ответственности за заражение американцев.

Под преследование китайских властей может попасть и конгрессмен-республиканец Крис Смит, он добивается, чтобы Китай взял на себя ответственность за ущерб, нанесённый жителям США из-за пневмонии.

Из юридических лиц Пекин, по данным газеты, может привлечь к ответственности в том числе компанию из штата Техас, которая поддержала иск с требованием к правительству Китая выплаты компенсации более чем в $20 триллионов за пандемию.

На этом фоне президент США Дональд Трамп счёл возможным введение санкций против Китая, если Пекин откажется расследовать причины распространения коронавируса.

Ранее хозяин Белого дома поручил спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здраввоохранения и Китая. Он предположил, что они могли скрыть информацию о коронавирусе. Пекин отверг эти обвинения.



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