Редакция The New York Times не видит оснований оспаривать содержание своей статьи о ситуации с коронавирусом в России

Там уверены в точности материала. Он основан на официальных данных и на интервью со специалистами российских институтов, — сказали агентству ТАСС представители американской газеты.

Публикация, где говорится, что смертность от коронавируса в России может быть выше официальных данных, появилась, помимо The New York Times, в британской Financial Times. После этого группа депутатов Госдумы попросила российский МИД принять меры против изданий.

Как сказал «Эху Москвы» член думского комитета по безопасности, «единоросс» Анатолий Выборный, нашу страну пытаются выставить в неприглядном свете, и потому такие действия следует пресекать. Выборный считает, что ложная информация преследует цель принизить значимость России.

В свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова, как передает агентство ТАСС, сказала, что внешнеполитическое ведомство пока не собирается лишать аккредитации журналистов обеих газет. Всё будет зависеть от того, появятся ли на страницах этих издания опровержения.