Российский МИД не намерен лишать аккредитации журналистов газет Financial Times и The New York Times

Ранее в обоих изданиях появились статьи о ситуации с коронавирусом в России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что высылка корреспондентов будет крайней и репрессивной мерой. Дальнейшие шаги зависят от того, опубликуют ли газеты опровержение, приводит слова Захаровой издание РБК.

Накануне несколько депутатов Госдумы обратились в министерство с просьбой принять меры в отношении американских газет за статьи, где утверждается, что официальная статистика смертей от коронавируса в России может быть занижена. В редакции The New York Times уже сказали, что они уверены в точности материала.