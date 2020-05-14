Участники Контактной группы по урегулированию ситуацию на юго-востоке Украины продолжат переговоры

Видеоконференция стартовала накануне, но пока сторонам не удалось достичь какого-либо соглашения. Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе получат новый импульс — во всяком случае, об этом накануне заявил замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак.

Оптимистичный настрой появился у чиновника после посещения Берлина, где он обсудил этот вопрос с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Козака, диалог пошел в конструктивном ключе и стороны договорились о дальнейших действиях.

Между тем, переговоры Контактной группы также фактически начались накануне: встречи в формате видеоконференции провели подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам, и также по безопасности и экономике.

При этом представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжают критиковать Киев за неконструктивную, по их мнению, позицию и отказ выполнять некоторые условия достигнутых ранее соглашений.

Следующее заседание Контактной группы состоится 27 мая.