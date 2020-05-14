В Москве число умерших от коронавируса приближается к 1300

За сутки скончались 58 пациентов, сообщили после полуночи в оперативном штабе. Всего в России с начала пандемии, по официальным данным, скончались более 2200 человек. Выявлено 242 тысячи случаев заражения коронавирусом, больше половины из них в Москве. Вылечились чуть более 48 000 пациентов.
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Министр здравоохранения Нижегородской области объявил «отрежессированной заказухой» сход медиков из-за низких выплат Сайт NN.ru пишет, что медики собрались на подстанции после того, как им не выплатили надбавку за работу с зараженными пациентами. Персонал рассчитывал получить по 25 тысяч рублей, обещанные президентом Владимиром Путиным, но, как пишет сайт, поручил в разы меньше