Z Архив новостей новости
5 20 6 10038
08:09, 14 мая 2020

The New York Times настаивает на достоверности публикации о заниженной статистике смертности от коронавируса в России

Издание не будет давать опровержение. Сделать это ранее потребовал от журналистов российский МИД. Аналогичные претензии он адресовал и ещё одному западному изданию. Информация, использованная при написании статьи, точная. Никакие факты в ней не оспариваются, сказали в газете The New York Times.

Нет оснований для того, чтобы опровергать содержание статьи о занижении в России смертности от новой инфекции, такое мнение высказал Даниэль Роудс, вице-президент компании, которой принадлежит газета. Она в начале недели сообщила, что в России людей, умерших от коронавируса возможно на 70% больше, чем говорят власти. Поскольку именно такой процент летальных случаев не был зарегистрирован в апреле в Москве.

А в России как утверждало издание якобы около 80% неучтённых смертей. Газета ссылалась на российских специалистов, которые отмечали: показатели смертности в прошлом месяце в Москве намного выше чем в среднем за последние 10 лет в апреле. О том же рассказала и газета Financial Times.

Москва резко отреагировала. МИД потребовал опровергнуть эту информацию, дав понять: от этого зависит судьба изданий в России, материалы в ведомстве назвали «спекуляциями». Госдума в свою очередь попросила лишить аккредитации обе газеты, усмотрев в публикациях факты вмешательства в дела нашей страны.

Департамент здравоохранения Москвы назвал сравнение западными изданиями смертности в месячном измерении некорректным. В ведомстве утверждают, что не только не скрывает информацию о смертности — наоборот, публикует ее раньше федеральных структур.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 10 мая Поздравить…

5 422 6 5172 10.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду…

5 292 6 32163 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства В канун 75-летия Победы президент России рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем, и о том, что считает основой жизни поколения победителей…

5 377 6 47105 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Сталин и война, пять преступлений «Советский социализм» рухнул в 91-ом. Так что же мы отмечаем 9 мая? То, что на пол века продлили существование у себя дома тоталитаризма, или то, что сталинизм вновь возрождается, или то, что спаслись сами и спасли страну?..

5 143 6 22719 07.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Россия вернула себе имя Мировой державы Благодаря вниманию Президента России Чеченская Республика отстроилась заново, а Россия вернула себе имя Мировой державы

5 88 6 14336 07.05
Блоги

Елизавета Пескова блогер

История — наука чисто политическая В зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой, лишенной точности науки, форму, выгодную ей самой...

5 155 6 29782 10.05
Блоги

+ Праздничный салют в Москве Праздничный салют в Москве СМОТРЕТЬ…

5 30 6 5826 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Победа вопреки Много лет Путин пытается приватизировать Победу, а сейчас появился еще и новый мотив — попытаться с помощью псевдоисторических «разборок» отвлечь общество от обостряющихся проблем национальной экономики…

5 78 6 15687 11.05
Блоги

Павел Дуров: Семь причин не переезжать в Долину США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты…

5 651 6 129831 08.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Придется дождаться следующего поколения Поколение 90-х может гордиться тем, что добилось установки этих досок и открытия этого мемориала. Следующее поколение — предало и погубило дело, сделанное их отцами. Позволило и продолжает позволять топтать эти памятники всякой сволочи…

5 114 6 23213 11.05
Блоги

МБХ медиа

«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…

5 58 6 11801 11.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Гордиться тут нечем В разгар коронавируса кремлевский полк марширует перед одним человеком, выползшим из бункера — если это победа, то всеобщей дегенерации…

5 700 6 146027 09.05
Блоги

+ В Минске прошел парад, посвященный 75-летию Победы В Минске прошел парад, посвященный 75-летию Победы Как заявил Александр Лукашенко, Белоруссия не могла не участвовать в праздновании…

5 89 6 19012 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

Министр здравоохранения Нижегородской области объявил «отрежессированной заказухой» сход медиков из-за низких выплат Сайт NN.ru пишет, что медики собрались на подстанции после того, как им не выплатили надбавку за работу с зараженными пациентами. Персонал рассчитывал получить по 25 тысяч рублей, обещанные президентом Владимиром Путиным, но, как пишет сайт, поручил в разы меньше

5 25 6 5279 13.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Актуальность Дня Победы Один из важнейших смыслов Дня Победы — в необходимости понять, объяснить и сопоставить современность с обстоятельствами становления нацизма в государственной форме…

5 75 6 16125 07.05
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Почему Сталин не выиграл войну Слава Богу, что Наша армия никогда не была ЕГО. ЕГО армия Родину бы не спасла…

5 506 6 115231 07.05

Популярное за неделю

Новости

Газета New York Times настаивает на правдивости своей публикации о смертности от коронавируса в России Никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются, отметила вице-президент издания по коммуникациям Даниэль Роадс

5 13 6 13443
Интервью Разбор полета

Михаил Фаворов гость: Михаил Фаворов профессор , один из крупнейших современных эпидемиологов

А болеть-то все будут. У нас ни у кого нет антител, ребята. Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы…

5 74 6 117338 11.05
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 26 6 18825 12.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Живите как хотите, я вас не знаю Если в прежних выступлениях Путин просто умывал руки и делал вид, что он не при делах, то теперь он не только вымыл руки — он их вытер, высушил, обработал антисептиком, надел сверху перчатки и стал абсолютно стерильно ни при чем…

5 151 6 316472 11.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У них паника. Они боятся раздать населению денег не просто потому, что им эти деньги нужны для своих друзей, но и потому, что им кажется, что это будет победа Навального…

5 86 6 107720 09.05
#слушать 49:27 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8521112
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4483270

Сегодня в эфире