The New York Times настаивает на достоверности публикации о заниженной статистике смертности от коронавируса в России

Издание не будет давать опровержение. Сделать это ранее потребовал от журналистов российский МИД. Аналогичные претензии он адресовал и ещё одному западному изданию. Информация, использованная при написании статьи, точная. Никакие факты в ней не оспариваются, сказали в газете The New York Times.

Нет оснований для того, чтобы опровергать содержание статьи о занижении в России смертности от новой инфекции, такое мнение высказал Даниэль Роудс, вице-президент компании, которой принадлежит газета. Она в начале недели сообщила, что в России людей, умерших от коронавируса возможно на 70% больше, чем говорят власти. Поскольку именно такой процент летальных случаев не был зарегистрирован в апреле в Москве.

А в России как утверждало издание якобы около 80% неучтённых смертей. Газета ссылалась на российских специалистов, которые отмечали: показатели смертности в прошлом месяце в Москве намного выше чем в среднем за последние 10 лет в апреле. О том же рассказала и газета Financial Times.

Москва резко отреагировала. МИД потребовал опровергнуть эту информацию, дав понять: от этого зависит судьба изданий в России, материалы в ведомстве назвали «спекуляциями». Госдума в свою очередь попросила лишить аккредитации обе газеты, усмотрев в публикациях факты вмешательства в дела нашей страны.

Департамент здравоохранения Москвы назвал сравнение западными изданиями смертности в месячном измерении некорректным. В ведомстве утверждают, что не только не скрывает информацию о смертности — наоборот, публикует ее раньше федеральных структур.