Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией из-за коронавируса. По его словам, он не виделся с Владимиром Путиным больше месяца. В интервью газете «Коммерсантъ» Песков сказал, что после 1 мая перешел на удаленную работу, позже у него стала подниматься температура, затем он сдал положительный тест на коронавирус.