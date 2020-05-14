Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией из-за коронавируса. По его словам, он не виделся с Владимиром Путиным больше месяца. В интервью газете «Коммерсантъ» Песков сказал, что после 1 мая перешел на удаленную работу, позже у него стала подниматься температура, затем он сдал положительный тест на коронавирус.
2020-05-14T07:36:37+03:00
2020-05-14T07:36:56+03:00
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07:36, 14 мая 2020
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