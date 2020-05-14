Мещанский суд Москвы должен приступить сегодня к слушанию дела разработчика компьютеров Всеволода Опанасенко

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что владелец компании «Т-Платформы» поставил российскому МВД технику с характеристиками ниже, чем в контракте. Согласно двум договорам, фирма Всеволода Опанасенко должна была собрать более 9 тысяч компьютеров для приема теоретической части экзамена на права на сумму более 350 миллионов рублей. Как следует из материалов дела, исполнители закупили комплектующие в Китае, и у готовых аппаратов нашли существенные недостатки, и использовать их для экзаменов невозможно. Об этом говорится в заключении экспертов, передает агентство РИА Новости. Помимо Опанасенко еще одним фигурантом дела стал бывший начальник управления связи Департамента информационных технологий МВД Александр Александров. Сейчас оба они находятся под домашним арестом.

В защиту Опанасенко ранее выступал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он сомневается в выводах экспертизы. И настаивает, что предприниматель действовал по закону.