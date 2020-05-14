Благотворительный онлайн-марафон в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия» состоится сегодня

Фигурантам вменяют создание экстремистского сообщества.

Вот уже два года идет процесс по делу «Нового величия». Обвиняемым грозит до десяти лет заключения. «Ребята теряют силы и здоровье: им как никогда необходимы помощь и поддержка в период пандемии», — говорится в анонсе мероприятия. Организаторы подчеркивают, что слушания приостановлены, но само дело не прекращено. В условиях карантина очень сложно защищать гражданские права и свободы, но эпидемия пройдёт, а вероятность получить обвинительный приговор с реальными сроками только увеличивается. Волонтерский центр Сахаровского центра и инициативная группа «Нового величия» организуют уже второй благотворительный онлайн-марафон. Деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на еду и вещи для фигурантов, находящихся в СИЗО, материальную помощь семьям, юридическую помощь, а также на продолжение общественной кампании.

Суда по делу об организации и участии в экстремистском сообществе «Новое величие» ожидают восемь человек. Их защита утверждает, что никакого организации не существовало, а все дело появилось из-за провокации сотрудников ФСБ.