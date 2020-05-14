Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:07, 14 мая 2020

Благотворительный онлайн-марафон в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия» состоится сегодня

Фигурантам вменяют создание экстремистского сообщества.

Вот уже два года идет процесс по делу «Нового величия». Обвиняемым грозит до десяти лет заключения. «Ребята теряют силы и здоровье: им как никогда необходимы помощь и поддержка в период пандемии», — говорится в анонсе мероприятия. Организаторы подчеркивают, что слушания приостановлены, но само дело не прекращено. В условиях карантина очень сложно защищать гражданские права и свободы, но эпидемия пройдёт, а вероятность получить обвинительный приговор с реальными сроками только увеличивается. Волонтерский центр Сахаровского центра и инициативная группа «Нового величия» организуют уже второй благотворительный онлайн-марафон. Деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на еду и вещи для фигурантов, находящихся в СИЗО, материальную помощь семьям, юридическую помощь, а также на продолжение общественной кампании.

Суда по делу об организации и участии в экстремистском сообществе «Новое величие» ожидают восемь человек. Их защита утверждает, что никакого организации не существовало, а все дело появилось из-за провокации сотрудников ФСБ.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 10 мая Поздравить…

5 422 6 5125 10.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду…

5 292 6 32093 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства В канун 75-летия Победы президент России рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем, и о том, что считает основой жизни поколения победителей…

5 377 6 47044 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Сталин и война, пять преступлений «Советский социализм» рухнул в 91-ом. Так что же мы отмечаем 9 мая? То, что на пол века продлили существование у себя дома тоталитаризма, или то, что сталинизм вновь возрождается, или то, что спаслись сами и спасли страну?..

5 143 6 22488 07.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Россия вернула себе имя Мировой державы Благодаря вниманию Президента России Чеченская Республика отстроилась заново, а Россия вернула себе имя Мировой державы

5 88 6 14295 07.05
Блоги

Елизавета Пескова блогер

История — наука чисто политическая В зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой, лишенной точности науки, форму, выгодную ей самой...

5 155 6 29772 10.05
Блоги

+ Праздничный салют в Москве Праздничный салют в Москве СМОТРЕТЬ…

5 30 6 5820 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Победа вопреки Много лет Путин пытается приватизировать Победу, а сейчас появился еще и новый мотив — попытаться с помощью псевдоисторических «разборок» отвлечь общество от обостряющихся проблем национальной экономики…

5 78 6 15669 11.05
Блоги

Павел Дуров: Семь причин не переезжать в Долину США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты…

5 653 6 129719 08.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Придется дождаться следующего поколения Поколение 90-х может гордиться тем, что добилось установки этих досок и открытия этого мемориала. Следующее поколение — предало и погубило дело, сделанное их отцами. Позволило и продолжает позволять топтать эти памятники всякой сволочи…

5 114 6 23204 11.05
Блоги

МБХ медиа

«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…

5 58 6 11774 11.05
Блоги

+ В Минске прошел парад, посвященный 75-летию Победы В Минске прошел парад, посвященный 75-летию Победы Как заявил Александр Лукашенко, Белоруссия не могла не участвовать в праздновании…

5 89 6 19005 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Гордиться тут нечем В разгар коронавируса кремлевский полк марширует перед одним человеком, выползшим из бункера — если это победа, то всеобщей дегенерации…

5 680 6 145945 09.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Актуальность Дня Победы Один из важнейших смыслов Дня Победы — в необходимости понять, объяснить и сопоставить современность с обстоятельствами становления нацизма в государственной форме…

5 75 6 16122 07.05
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Почему Сталин не выиграл войну Слава Богу, что Наша армия никогда не была ЕГО. ЕГО армия Родину бы не спасла…

5 505 6 115149 07.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

В заботе о людях «Путин всех переиграл?» О да. Он давно смел фигуры с доски, объявил себя чемпионом и переломал тех, кто отказывается оказывать ему чемпионские почести…

5 187 6 44792 13.05

Популярное за неделю

Новости

Газета New York Times настаивает на правдивости своей публикации о смертности от коронавируса в России Никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются, отметила вице-президент издания по коммуникациям Даниэль Роадс

5 13 6 10216
Интервью Разбор полета

Михаил Фаворов гость: Михаил Фаворов профессор , один из крупнейших современных эпидемиологов

А болеть-то все будут. У нас ни у кого нет антител, ребята. Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы…

5 74 6 115752 11.05
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 24 6 14299 12.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Живите как хотите, я вас не знаю Если в прежних выступлениях Путин просто умывал руки и делал вид, что он не при делах, то теперь он не только вымыл руки — он их вытер, высушил, обработал антисептиком, надел сверху перчатки и стал абсолютно стерильно ни при чем…

5 151 6 314651 11.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У них паника. Они боятся раздать населению денег не просто потому, что им эти деньги нужны для своих друзей, но и потому, что им кажется, что это будет победа Навального…

5 86 6 107472 09.05
#слушать 49:27 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8521063
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4483194

Сегодня в эфире