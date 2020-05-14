Губернатор Ставропольского края сообщил о самоубийстве пациентки, которая вылечилась от коронавирусной инфекции. Глава региона написал в «инстаграме», что пенсионерка покончила с собой в больнице из-за «семейных неурядиц». Больница проводит служебную проверку случившегося.