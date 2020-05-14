В Израиле сегодня принесет присягу новое правительство

Договориться о формировании кабинета удалось после трех парламентских выборов.

Политический долгожитель Биньямин Нетаньяху усидел в премьерском кресле. И сегодня вновь принесет присягу как глава правительства. Партнером его партии «Ликуд» по коалиции стал один из главных оппонентов, левоцентристкий блок «Кахоль-Лаван». Его лидер Бени Ганц станет заместителем Нетяньяху. Две крупнейшие по числу депутатов в парламенте страны партии договорились, что сначала полтора года пост главы кабинета будет занимать Нетаньяху, а потому уступит место Ганцу. Изначально присяга планировалась на среду. Ее перенесли из-за визита в Израиль госсекретаря США Майкла Помпео. Как писала газета The Jerusalem Post, это был лишь предлог. Стороны рассчитывали получить дополнительный день, чтобы урегулировать остававшиеся противоречия.

Договориться о коалиции удалось спустя почти год и после трех парламентских выборов. В результате голосования ни одна из политических сил не смогла обеспечить себе большинство для того, чтобы сформировать правительство единолично.