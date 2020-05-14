В Японии сегодня могут досрочно отменить режим чрезвычайного положения

Ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет консультации с экспертами правительственного штаба по борьбе с коронавирусом. Профильные специалисты предоставят отчеты о количестве заболевших и выздоровевших. На основании полученной информации будут сделаны выводы о возможности снятия жестких ограничений, которые затрагивают свободное передвижение и работу людей. В последние дни в Японии отмечают устойчивое снижение количества новых случаев заражения COVID-19. Статистические данные показывают, что на японских островах насчитывается более 16 тысяч пациентов с положительными пробами на коронавирус. Однако по-прежнему сложная ситуация в Токио. Там зарегистрировано около 5 тысяч инфицированных и число новых заболевших пока не снижается.

Первоначально режим чрезвычайного положения в Японии был объявлен по 31 мая.