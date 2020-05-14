В Тюменской области с сегодняшнего дня вводится так называемый «масочный режим»

Он уже действует в нескольких российских регионах.

Жителей Тюменской области с сегодняшнего дня обязали надевать маски в такси, общественном транспорте, аптеках, в магазинах, на рабочих местах и при получении государственных услуг. Что касается наказания за нарушение масочного режима, то в первый день ограничатся предупреждением, а потом будут привлекать к административной ответственности. Правда, размер штрафа так и не назвали. Жители региона в соцсетях такие меры раскритиковали, указав на то, что не все могут позволить себе покупать на всю семью маски каждый день по 40 рублей за штуку.

Накануне в регионе зарегистрировали 75 новых заболевших – это максимальное число заразившихся, выявленных за сутки. Всего заражено около 1000 человек, среди них почти сотня медиков в нескольких медучреждениях. Самая тяжелая ситуация в медсанчасти «Нефтяник».

С сегодняшнего дня Сахалин закрывается на въезд для тех, у кого нет прописки в регионе. Там также вводится система цифровых пропусков