Газета New York Times не собирается публиковать опровержение, на котором настаивает российский МИД

В издании заявили, что уверены в точности своего материала о смертности от коронавируса в России. Публикации в изданиях New York Times и Financial Times в России вызвали возмущение у представителей российских властей.



Российские дипломаты подготовили письма главным редакторам New York Times и Financial Times, которые сегодня будут переданы через посольства в США и Великобритании. Об этом рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова, назвав опубликованные изданиями сведения «дезинформацией». Также она добавила, что будет жаловаться в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Российские власти возмутились статьями, в которых подвергались сомнению официальные данные о смертности от коронавируса. В частности, Financial Times подсчитала, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за тот же период в последние пять лет. Принять меры в отношении зарубежных изданий уже потребовала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России: по мнению депутатов, у газет даже можно отозвать аккредитацию МИДа.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой.