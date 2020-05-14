Сервис такси бизнес-класса Wheely отказался передавать столичным властям данные о расположении машин

Об этом говорится в обращении основателя компании Антона Чиркунова к клиентам. По его словам, это требование дает возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром. Чиркунов подчеркнул, что вопрос передачи данных не связан с пандемией коронавируса. Он напомнил, что требование о подключении компаний к соответствующей системе появилось в 2017 году