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05:27, 14 мая 2020

Сервис такси бизнес-класса Wheely отказался передавать столичным властям данные о расположении машин

Об этом говорится в обращении основателя компании Антона Чиркунова к клиентам. По его словам, это требование дает возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром. Чиркунов подчеркнул, что вопрос передачи данных не связан с пандемией коронавируса. Он напомнил, что требование о подключении компаний к соответствующей системе появилось в 2017 году



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