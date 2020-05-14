Сервис такси бизнес-класса Wheely отказался передавать столичным властям данные о расположении машин

Об этом говорится в обращении основателя компании Антона Чиркунова к клиентам. По его словам, это требование дает возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром. Чиркунов подчеркнул, что вопрос передачи данных не связан с пандемией коронавируса. Он напомнил, что требование о подключении компаний к соответствующей системе появилось в 2017 году
2020-05-14T05:27:44+03:00
2020-05-14T05:32:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642399-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:27, 14 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…