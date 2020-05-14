Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

Об этом пишет издание РБК со ссылкой на электронную рассылку для работников компании. По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, начать клинические испытания планируется в июне.