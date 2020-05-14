Правительство выделило медикам силовых ведомств почти 5 миллиардов рублей

Больше половины этой суммы получит Минобороны. Средства также направят ФСБ, Росгвардии, ФСИН, кроме того, их должны получить в управделами президента и Федеральном медико-биологическом агентстве. В опубликованном документе говорится, что выплаты положены медработникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом.
2020-05-14T05:23:29+03:00
2020-05-14T05:23:29+03:00
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05:23, 14 мая 2020
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