Правительство выделило медикам силовых ведомств почти 5 миллиардов рублей

Больше половины этой суммы получит Минобороны. Средства также направят ФСБ, Росгвардии, ФСИН, кроме того, их должны получить в управделами президента и Федеральном медико-биологическом агентстве. В опубликованном документе говорится, что выплаты положены медработникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом.