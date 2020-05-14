Депутаты Госдумы попросили правительство открыть храмы для верующих

Религиозных организациям нужны и налоговые льготы, считает глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Как передает ТАСС обращение направлено исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову. Его подписали, помимо коммуниста Сергея Гаврилова, представитель «Справедливой России» и три депутата от «Единой России», в том числе вице-спикер Петр Толстой.