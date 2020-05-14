Депутаты Госдумы попросили правительство открыть храмы для верующих

Религиозных организациям нужны и налоговые льготы, считает глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Как передает ТАСС обращение направлено исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову. Его подписали, помимо коммуниста Сергея Гаврилова, представитель «Справедливой России» и три депутата от «Единой России», в том числе вице-спикер Петр Толстой.
2020-05-14T05:19:15+03:00
2020-05-14T05:19:15+03:00
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05:19, 14 мая 2020
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