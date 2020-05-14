В Приморье отказались от аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» из-за пожаров

В регионе таких моделей 10 из 340 аппаратов ИВЛ, сообщили в краевом правительстве, передает «Интерфакс». Накануне Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля. Они использовались в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая. В результате погибли шесть человек. Также выяснилось, что Россия поставила в США аппараты ИВЛ именно этой марки.
2020-05-14T05:18:45+03:00
2020-05-14T05:18:45+03:00
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05:18, 14 мая 2020
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