В Приморье отказались от аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» из-за пожаров

В регионе таких моделей 10 из 340 аппаратов ИВЛ, сообщили в краевом правительстве, передает «Интерфакс». Накануне Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля. Они использовались в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая. В результате погибли шесть человек. Также выяснилось, что Россия поставила в США аппараты ИВЛ именно этой марки.