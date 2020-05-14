В Госдуму внесен законопроект об исключении из Уголовного кодекса статьи об оскорблении представителя власти

С инициативой выступили депутаты от ЛДПР. В пояснительной записке говорится, что эта статья не предусматривает лишения свободы, а только штраф, обязательные или исправительные работы, которые в больше степени свойственным административному кодексу.
2020-05-14T04:27:38+03:00
2020-05-14T04:27:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:27, 14 мая 2020
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