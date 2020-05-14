В Чечне заявили, что заблокированный аккаунт в «Инстаграме» не принадлежит Рамзану Кадырову

Он связан с общественным фондом имени Ахмата Кадырова, сказал ТАСС помощнике главы республики и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дукаев. Накануне в компании «Фейсбук», которой принадлежит «Инстаграм», сообщили, что страница Рамзана Кадырова была удалена из-за санкций США. В 2017 году по той же причине аккаунты Кадырова в «Инстаграме» и «Фейсбуке» уже блокировались.

