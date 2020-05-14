Торговые центры, рестораны и кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая

Это сообщил глава региона Евгений Куйвашев. В своем «Инстаграме» он отметил, что все вновь открывшиеся заведения должны будут строго соблюдать санитарные нормы. Так, например, на каждого посетителя должно будет приходиться не менее 10 квадратных метров.

