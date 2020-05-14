Это сообщил глава региона Евгений Куйвашев. В своем «Инстаграме» он отметил, что все вновь открывшиеся заведения должны будут строго соблюдать санитарные нормы. Так, например, на каждого посетителя должно будет приходиться не менее 10 квадратных метров.
Торговые центры, рестораны и кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая
Это сообщил глава региона Евгений Куйвашев. В своем «Инстаграме» он отметил, что все вновь открывшиеся заведения должны будут строго соблюдать санитарные нормы. Так, например, на каждого посетителя должно будет приходиться не менее 10 квадратных метров.