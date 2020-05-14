Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:26, 14 мая 2020

Торговые центры, рестораны и кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая

Это сообщил глава региона Евгений Куйвашев. В своем «Инстаграме» он отметил, что все вновь открывшиеся заведения должны будут строго соблюдать санитарные нормы. Так, например, на каждого посетителя должно будет приходиться не менее 10 квадратных метров.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 10 мая Поздравить…

5 422 6 5058 10.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду…

5 292 6 32001 09.05
8читать ;смотреть
Новости

Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе, по почте Это касается выборов всех уровней в условиях пандемии…

5 52 6 5739
Новости

Губернатор Петербурга Беглов заявил, что в городе не будут бесплатно раздавать маски, чтобы они не достались приезжим Об этом сообщает агентство Regnum…

5 69 6 7665
Блоги

+ Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства В канун 75-летия Победы президент России рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем, и о том, что считает основой жизни поколения победителей…

5 377 6 46992 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Сталин и война, пять преступлений «Советский социализм» рухнул в 91-ом. Так что же мы отмечаем 9 мая? То, что на пол века продлили существование у себя дома тоталитаризма, или то, что сталинизм вновь возрождается, или то, что спаслись сами и спасли страну?..

5 143 6 22336 07.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Россия вернула себе имя Мировой державы Благодаря вниманию Президента России Чеченская Республика отстроилась заново, а Россия вернула себе имя Мировой державы

5 88 6 14277 07.05
Новости

Беглов объяснил, что маски не будут раздавать бесплатно, потому что они могут попасть в руки приезжих Глава города рассказал об этом во время ежегодного отчёта перед депутатами заксобрания…

5 58 6 9770
Блоги

Елизавета Пескова блогер

История — наука чисто политическая В зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой, лишенной точности науки, форму, выгодную ей самой...

5 155 6 29761 10.05
Новости

Владимир Путин раскритиковал работу портала госуслуг в связи с обращениями за материальной помощью на детей Поток заявок был большим, и сервис не смог обработать все обращения, сказал президент…

5 35 6 6692
Блоги

+ Праздничный салют в Москве Праздничный салют в Москве СМОТРЕТЬ…

5 30 6 5814 09.05
8читать ;смотреть
Новости

Министр здравоохранения Нижегородской области объявил «отрежессированной заказухой» сход медиков из-за низких выплат На своей странице в Инстаграме Давид Мелик-Гусейнов написал, что ему доложили о сборе людей на подстанции скорой помощи в Сормовском районе города…

5 27 6 5303
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Победа вопреки Много лет Путин пытается приватизировать Победу, а сейчас появился еще и новый мотив — попытаться с помощью псевдоисторических «разборок» отвлечь общество от обостряющихся проблем национальной экономики…

5 78 6 15652 11.05
Новости

В социальной сети Инстаграм удалена страница Рамзана Кадырова Как стало известно агентству РИА Новости, это связано с тем, что глава Чечни находится под американскими санкциями…

5 29 6 5826
Блоги

Павел Дуров: Семь причин не переезжать в Долину США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты…

5 648 6 129552 08.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Придется дождаться следующего поколения Поколение 90-х может гордиться тем, что добилось установки этих досок и открытия этого мемориала. Следующее поколение — предало и погубило дело, сделанное их отцами. Позволило и продолжает позволять топтать эти памятники всякой сволочи…

5 114 6 23191 11.05

Популярное за неделю

Новости

Лукашенко утверждает, что методику борьбы с коронавирусом, которую приняли в Белоруссии, позаимствовали еще ряд стран Он сказал, что в некоторых государствах смертность только за сутки превышает число умерших в Белоруссии за три месяца…

5 18 6 60881
Интервью Разбор полета

Михаил Фаворов гость: Михаил Фаворов профессор , один из крупнейших современных эпидемиологов

А болеть-то все будут. У нас ни у кого нет антител, ребята. Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы…

5 74 6 113757 11.05
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 24 6 7600 12.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Живите как хотите, я вас не знаю Если в прежних выступлениях Путин просто умывал руки и делал вид, что он не при делах, то теперь он не только вымыл руки — он их вытер, высушил, обработал антисептиком, надел сверху перчатки и стал абсолютно стерильно ни при чем…

5 151 6 312320 11.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У них паника. Они боятся раздать населению денег не просто потому, что им эти деньги нужны для своих друзей, но и потому, что им кажется, что это будет победа Навального…

5 86 6 107049 09.05
#слушать 49:27 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8521000
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4483089

Сегодня в эфире