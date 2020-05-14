Роспотребнадзор предложил запретить в школах общение детей из разных классов

За каждым классом будет закреплено только одно помещение, где будут проходить все уроки. Объединять учеников из разных классов в группу продленного дня будет нельзя, следует из методических рекомендаций. Также под запретом окажутся все массовые мероприятия в школах, передает «Интерфакс».
2020-05-14T04:26:36+03:00
2020-05-14T04:26:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:26, 14 мая 2020
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