Роспотребнадзор предложил запретить в школах общение детей из разных классов

За каждым классом будет закреплено только одно помещение, где будут проходить все уроки. Объединять учеников из разных классов в группу продленного дня будет нельзя, следует из методических рекомендаций. Также под запретом окажутся все массовые мероприятия в школах, передает «Интерфакс».