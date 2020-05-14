Газета New York Times настаивает на правдивости своей публикации о смертности от коронавируса в России

Никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются, отметила вице-президент издания по коммуникациям Даниэль Роадс. Ее слова приводят российские информагентства. Ранее издания New York Times и Financial Times написали, что смертность в Москве и Петербурге от коронавируса может быть на 70% выше официальной статистики. Власти Москвы это отрицают, а в российском МИДе потребовали от американской и британской газет опубликовать опровержения.
2020-05-14T04:26:02+03:00
2020-05-14T04:26:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642381-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:26, 14 мая 2020
Загрузка комментариев...