Газета New York Times настаивает на правдивости своей публикации о смертности от коронавируса в России

Никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются, отметила вице-президент издания по коммуникациям Даниэль Роадс. Ее слова приводят российские информагентства. Ранее издания New York Times и Financial Times написали, что смертность в Москве и Петербурге от коронавируса может быть на 70% выше официальной статистики. Власти Москвы это отрицают, а в российском МИДе потребовали от американской и британской газет опубликовать опровержения.