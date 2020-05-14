Дональд Трамп намерен изучить законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

Президент США сказал, что пока не видел документ. Его внес в Сенат республиканец Линдси Грэм. Он предлагает ввести Китая различные ограничения, если Пекин не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса. В министерстве иностранных дел Китая этот законопроект назвали аморальным.
2020-05-14T03:15:02+03:00
2020-05-14T03:15:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 14 мая 2020
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