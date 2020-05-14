Дональд Трамп намерен изучить законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

Президент США сказал, что пока не видел документ. Его внес в Сенат республиканец Линдси Грэм. Он предлагает ввести Китая различные ограничения, если Пекин не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса. В министерстве иностранных дел Китая этот законопроект назвали аморальным.