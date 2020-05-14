Застрявших за рубежом россиян продолжают вывозить на родину

Сегодня запланировано три рейса – из США, Испании и Индии. Самолеты должны прилететь в Москву из Нью-Йорка и Барселоны. Самолет из Испании также приземлится в Петербурге. В Ростов-на-Дону россиян доставят из индийского штата Гоа. По данным Росавиации, с конца марта по конец апреля на родину вернулись почти 180 тысяч человек.
2020-05-14T03:14:38+03:00
2020-05-14T03:14:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642377-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:14, 14 мая 2020
Загрузка комментариев...