Выпускники смогут выбрать то число предметов ЕГЭ, которое нужно для поступления

Это сказал ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сдавать единые госэкзамены будут не все, как раньше, а только те, кто планируют поступать в вузы. В министерстве просвещения до этого сообщили, что ЕГЭ перенесут на более поздний срок, по одному из вариантов – на август. В свою очередь, в министерстве науки и высшего образования предложили проводить ЕГЭ дистанционно.
2020-05-14T03:14:13+03:00
2020-05-14T03:14:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 14 мая 2020
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