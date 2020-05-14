Выпускники смогут выбрать то число предметов ЕГЭ, которое нужно для поступления

Это сказал ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сдавать единые госэкзамены будут не все, как раньше, а только те, кто планируют поступать в вузы. В министерстве просвещения до этого сообщили, что ЕГЭ перенесут на более поздний срок, по одному из вариантов – на август. В свою очередь, в министерстве науки и высшего образования предложили проводить ЕГЭ дистанционно.