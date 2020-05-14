Появились десятки мошеннических сайтов, которые предлагают зарегистрироваться для выплат пособий на детей

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компании, работающие в сфере кибербезопасности. На днях президент России Владимир Путин объявил о выплатах семьям по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. На официальном сайте госуслуг после этого произошел сбой. Как объяснили в министерстве связи, это произошло из-за высокой нагрузки на портал.