Появились десятки мошеннических сайтов, которые предлагают зарегистрироваться для выплат пособий на детей

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компании, работающие в сфере кибербезопасности. На днях президент России Владимир Путин объявил о выплатах семьям по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. На официальном сайте госуслуг после этого произошел сбой. Как объяснили в министерстве связи, это произошло из-за высокой нагрузки на портал.
2020-05-14T03:13:45+03:00
2020-05-14T03:13:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:13, 14 мая 2020
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