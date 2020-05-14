В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

У всех была пневмония, сообщили в оперативном штабе. С начала эпидемии в столице зафиксировано 1290 летальных исходов с новой инфекцией. К 13 мая в России выявлено 242 тысячи случаев заражения коронавирусом, больше половины из них в Москве. Вылечились чуть более 48 000 пациентов, умерли свыше 2200 заразившихся.

В Москве до конца мая действует режим изоляции, для поездок по городу и области нужны пропуска, жителей обязали появляться в общественных местах в масках и перчатках.

