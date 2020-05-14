Ангела Меркель подтвердила информацию о взломе своей электронной почты российской разведкой в 2015 году

Канцлера Германии спросили в парламенте о достоверности публикации на эту тему в издании «Шпигель». Как передает Би-би-си, Меркель сказала, что это ее сильно ранит и назвала происшествие возмутительным, но добавила, что будет делать все для сохранения добрых отношений с Россией. Российское правительство отрицает участие во взломах.

