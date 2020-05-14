Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией

По его словам, он не виделся с Владимиром Путиным больше месяца. В интервью газете «Коммерсант» Песков сказал, что после 1 мая перешел на удаленную работу, позже у него стала подниматься температура, затем он сдал положительный тест на коронавирус.
2020-05-14T02:12:14+03:00
2020-05-14T02:12:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642365-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:12, 14 мая 2020
Загрузка комментариев...