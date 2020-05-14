Группа депутатов Госдумы попросила правительство открыть храмы для верующих и дать им налоговые льготы

Предлагается снизить до 15% страховые взносы для сотрудников религиозных организаций, а также предоставить им целевые субсидии на выплату зарплат и на уплату коммунальных платежей, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он пояснил, что религиозные организации столкнулись со снижением объема пожертвований из-за падения доходов граждан, передает ТАСС. Обращение направлено исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову. Из-за пандемии, в ряде регионов, в том числе Москве и Петербурге, храмы закрыты для верующих.