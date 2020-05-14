В New York Times настаивают на достоверности данных по коронавирусу, которые требует опровергнуть российский МИД

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство американской газеты. Ранее издания New York Times и Financial Times написали, что смертность в Москве и Петербурге от коронавируса может быть на 70% выше официальной статистики. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.
2020-05-14T02:09:21+03:00
2020-05-14T02:09:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 14 мая 2020
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