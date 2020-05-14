Студенты, аспиранты и выпускники МГУ потребовали покончить с домогательствами в вузе

В открытом письме, которое адресовано руководству всех факультетов, говорится что сексуальные отношения между студентами и преподавателями стали привычной практикой. Обращение появилось на сайте студенческого журнала DOXA, который ранее опубликовал анонимные рассказы студенток о домогательствах со стороны преподавателей филологического факультета МГУ.