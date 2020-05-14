Игорь Сечин останется во главе «Роснефти» еще на 5 лет

Как пишет газета «Ведомости», директива правительства об этом уже подписана. Дело только за решением совета директоров компании — он может собраться сегодня или завтра. На днях Сечин лично встретился с Владимиром Путиным и просил президента о новых льготах для компании.
2020-05-14T01:10:23+03:00
2020-05-14T01:10:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 14 мая 2020
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