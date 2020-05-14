Сбербанк предложил своим сотрудникам стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В разосланном письме написано, что в середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Ранее Сбербанк направил более 3 миллиардов рублей на создание вакцины.