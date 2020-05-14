Сбербанк предложил своим сотрудникам стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В разосланном письме написано, что в середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Ранее Сбербанк направил более 3 миллиардов рублей на создание вакцины.
2020-05-14T01:09:59+03:00
2020-05-14T01:09:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 14 мая 2020
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