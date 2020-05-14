Как передает «Интерфакс», Вячеслав Володин сказал об этом в ответ на вопрос парламентария от «Справедливой России» Игоря Молякова. Тот сказал, что уже несколько заседаний видит в зале депутатов, которые носят на груди белые кресты, среди них глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Моляков спросил, что это за значки на пиджаках и может ли он, как собаковод, повесить на лацкан, соответствующий значок.
В начале апреля об использовании некоего блокатора вирусов в виде бейджа сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Недавно стало известно, что он заразился коронавирусом.
Спикер Госдумы сообщил, что некоторые депутаты стали носить значки для отпугивания коронавируса
Как передает «Интерфакс», Вячеслав Володин сказал об этом в ответ на вопрос парламентария от «Справедливой России» Игоря Молякова. Тот сказал, что уже несколько заседаний видит в зале депутатов, которые носят на груди белые кресты, среди них глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Моляков спросил, что это за значки на пиджаках и может ли он, как собаковод, повесить на лацкан, соответствующий значок.