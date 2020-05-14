Спикер Госдумы сообщил, что некоторые депутаты стали носить значки для отпугивания коронавируса

Как передает «Интерфакс», Вячеслав Володин сказал об этом в ответ на вопрос парламентария от «Справедливой России» Игоря Молякова. Тот сказал, что уже несколько заседаний видит в зале депутатов, которые носят на груди белые кресты, среди них глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Моляков спросил, что это за значки на пиджаках и может ли он, как собаковод, повесить на лацкан, соответствующий значок.

В начале апреля об использовании некоего блокатора вирусов в виде бейджа сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Недавно стало известно, что он заразился коронавирусом.