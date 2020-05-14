В Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом

Официальное число смертей от новой инфекции с начала пандемии выросло в столице до 1290, сообщили после полуночи в оперативном штабе. По последним данным, в Москве выявлено чуть более 126 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего в России – 242 тысячи. Выздоровели, в общей сложности, 48 тысяч человек.
2020-05-14T01:08:04+03:00
2020-05-14T01:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 14 мая 2020
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