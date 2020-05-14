Папа Римский объявил 14 мая всеобщим днем молитвы за окончание коронавируса

Так Понтифик призывает выразить поддержку всем заболевшим.

С предложением провести день молитв и поста к Папе Римскому обратился Высший комитет человеческого братства.

Понтифик дал согласие и отметил необходимость воссоединения верующих всех религий духовно в молитве в обращении к богу с просьбой помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса. Папа Франциск выразил свою поддержку всем, кто заразился опасной инфекцией. Он призвал объединить усилия по борьбе с коронавирусом и поиску вакцины и лечения. Папа Римский уверен, что делать это необходимо на бескорыстной основе и так, чтобы лечение было доступно всем, независимо от возможностей человека и его достатка. Об этом понтифик сказал на воскресной проповеди.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек.