Беглов предложил отказаться от бесплатной раздачи масок из-за большого количества приезжих в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил отказаться от бесплатной раздачи масок из-за большого количества приезжих в городе. С соответствующим заявлением он выступил перед депутатами законодательного собрания.

Ранее Беглов пообещал выдать на перчатки и маски пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям по 800 рублей.