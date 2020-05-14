МИД РФ сегодня направит письма в редакции NYT и FT с требованием об опровержении сведений о смертности от коронавируса

Российский МИД сегодня направит письма в редакции New York Times и Financial Times с требованием об опровержении сведений о смертности от коронавируса. Ранее эти издания сообщили, что реальное число умерших в России не соответствует данным, которые публикуют власти.

Российские дипломаты подготовили письма главным редакторам New York Times и Financial Times, которые сегодня будут переданы через посольства в США и Великобритании. Об этом рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова, назвав опубликованные изданиями сведения «дезинформацией». Также она добавила, что будет жаловаться в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Российские власти возмутились статьями, в которых подвергались сомнению официальные данные о смертности от коронавируса. В частности, Financial Times подсчитала, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за тот же период в последние пять лет. Принять меры в отношении зарубежных изданий уже потребовала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России: по мнению депутатов, у газет даже можно отозвать аккредитацию МИДа.

На публикации в зарубежной прессе также отреагировала вице-премьер Татьяна Голикова: по ее словам, Россия никогда не манипулировала официальной статистикой.