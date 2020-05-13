Первого зампреда ВТБ госпитализировали с коронавирусом

Сам Юрий Соловьёв подтвердил РБК, что находится в больнице, в какой именно он не уточнил, лишь сказал, что была высокая температура и что сейчас он чувствует себя лучше.
2020-05-13T23:05:25+03:00
2020-05-13T23:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 13 мая 2020
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