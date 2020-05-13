Роспотребнадзор рекомендовал после возобновления обучения для каждого класса составить индивидуальное расписание

Роспотребнадзор рекомендовал после возобновления обучения в школах для каждого класса составить индивидуальное расписание. В ведомстве считают, что это необходимо для того, чтобы дети не пересекались ни перед началом уроков, ни на переменах. Число учеников в каждом классе предписано по возможности сократить. Школам рекомендовано отказаться от массовых мероприятий – праздников в актовых залах и «линеек».
2020-05-13T23:05:05+03:00
2020-05-13T23:05:05+03:00
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23:05, 13 мая 2020
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