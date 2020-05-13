В ряде регионов России сегодня выстроились очереди перед зданиями Пенсионного фонда

Местные жители пытались оставить заявки для получения разового пособия на детей, обещанного президентом Владимиром Путиным. Как пишет сайт Медиазона, очереди образовались, в том числе, в Тюмени, Брянске, Курске, Барнауле, Чите, Смоленске. Два дня назад глава государства сообщил, что власти в качестве поддержки во время эпидемии выплатит по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до шестнадцати лет. Вчера начался прием заявок. Через сайт Госуслуги поступило более двух миллионов заявлений и, как отметил президент, портал не справился с объемом обращений.