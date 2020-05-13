Студенты, аспиранты и выпускники МГУ выступили с открытым письмом против домогательств со стороны преподавателей

Они требуют создать механизм, защищающий студентов в подобных ситуациях. Об этом сообщает журнал DOXA. Он опубликовал текст письма. Авторы отмечают, что сексуальные злоупотребления преподавателей создают почву для манипуляции ставят студентов в уязвимое положение.

В начале мая журнал опубликовал статью о домогательствах на филологическом факультете МГУ. Студенты рассказали о настойчивых приглашениях в бары и внеучебные мероприятия со стороны преподавателей, а также о занижении оценок тем, кто сопротивляется домогательствам.