Выпускники российских школ смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз

Об этом агентству ТАСС сказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас завершается подготовка документов, которые позволят провести аттестацию школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. ЕГЭ будет нужно сдавать только тем одиннадцатиклассникам, которые планируют поступление в вуз. У учеников девятых классов экзаменов в этом году не будет. Итоговые оценки выставят на основании годовых.