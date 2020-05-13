Выпускники российских школ смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз

Об этом агентству ТАСС сказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас завершается подготовка документов, которые позволят провести аттестацию школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. ЕГЭ будет нужно сдавать только тем одиннадцатиклассникам, которые планируют поступление в вуз. У учеников девятых классов экзаменов в этом году не будет. Итоговые оценки выставят на основании годовых.
2020-05-13T22:31:48+03:00
2020-05-13T22:31:48+03:00
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22:31, 13 мая 2020
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